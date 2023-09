Giovanni Segreti Bruno, il cosentino che ha firmato la colonna sonora del nuovo film di Moccia

Da una stanzetta di Carolei fino al grande schermo. E' la strada di Giovanni Segreti Bruno, il giovane cantautore cosentino che ha firmato la colonna sonora del nuovo film di Federico Moccia. E' la storia di una passione sbocciata a 10 anni quando, dopo il primo saggio di pianoforte, è arrivata la prima standing ovation. E' il traguardo di un artista che ha investito su ogni tappa per raccogliere tutto un percorso e puntare ancora avanti, sulle prospettive.

"Ti voglio bene" è "un pezzo intimo, genuino, perfetto per una delle scene più tenere della trama". Moccia l'ha ascoltato e ci ha trovato dentro le stesse intenzioni del suo film ("Mamma qui comando io", nelle sale dal 14 settembre). Giovanni, in realtà quel brano l'ha scritto durante il primo lockdown (e pubblicato nel gennaio 2021), "voleva essere un abbraccio collettivo in un momento di massima distanza. quelle tre parole che vorremmo dire e sentire".

Una coincidenza d'intenti quelle tra le scene di Moccia e la musica di Bruno (che il film - per il quale ha anche composto il jingle "Giorni di Natale" - già l'ha visto ed è stata "un'emozione irripetibile") tradotta nelle parole, nelle note, ma anche nel mood.

Oggi che Giovanni ha lasciato la sua piccola Carolei ("ma ci torno sempre, Carolei è il luogo dell'ispirazione oltre che delle radici") per il mare grande di Roma; ora che ha messo in bacheca esperienze "uniche" come la partecipazione ai casting di Amici ("I talent sono una vetrina importante, ma devi avere un buon prodotto da esporre". A proposito, la regia del videoclip di "Ti voglio Bene" l'ha firmata il maestro Emanuel Lo), il trionfo ad Area Sanremo (nel 2018), la firma su un singolo di Anggun, la collaborazione con Brunori Sas e con Lorenzo Licitra; nei giorni in cui sta incidendo il suo primo disco (l'uscita è prevista entro fine anno), grazie anche alla vittoria del bando Nuovo IMAIE ("il 17 settembre al New York Canta presenterò un nuovo singolo")... rimane da realizzare un sogno. Un sogno chiamato Festival. "Ho il pezzo giusto, il più importante tra quelli scritti finora. Parla di un'esperienza personale, dell'amore oscuro, di tradimento. Starebbe benissimo in gara con l'orchestra, già lo sento. Tenterò!".