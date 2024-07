A Cosenza consegnate le borse di studio “Futura 2024”. Prima la studentessa Simona Tolomeo

La studentessa del Liceo Artistico “Lucrezia della Valle”, Simona Tolomeo, è la prima classificata della seconda edizione del concorso “Futura 2024” che l’Amministrazione comunale di Palazzo dei Bruzi, guidata dal sindaco Franz Caruso, ha promosso, insieme ad una rete solidale di ben 38 associazioni di volontariato che operano non solo sul territorio cittadino, ma anche in provincia. A decretare la vincitrice, una commissione giudicatrice presieduta dalla professoressa Gisella Florio, presidente del Premio Nazionale “Lello Nigro” città di Castrolibero. La consegna delle borse di studio - tre in tutto quelle assegnate - si è svolta ieri al Museo dei Brettii e degli Enotri, alla presenza dell’assessore al welfare del comune di Cosenza, Veronica Buffone, in rappresentanza del sindaco Caruso, e con il coordinamento della delegata del sindaco alla Cultura, Antonietta Cozza che ha legato i diversi momenti della lunga cerimonia. Destinatari delle borse di studio del progetto sono stati gli studenti ospiti delle case famiglia o delle comunità educative dell'ambito socio-assistenziale di Cosenza, che nell’anno in corso hanno frequentato gli istituti scolastici superiori e che stanno conseguendo la maturità. Nobilissima la finalità di “Futura 2024”: supportare, con un premio in danaro, frutto della raccolta delle associazioni coinvolte, i ragazzi in uscita dal circuito assistenziale, come modalità di accompagnamento verso l'autonomia e l'esperienza lavorativa. Un obiettivo che in primis si sono posti l’Associazione “L'Albero dei sorrisi ODV”, capofila della rete di associazioni che hanno sostenuto il progetto, con la vicepresidente Emilia Pietramala, autentica anima dell’iniziativa, affiancata dall’Associazione Premio Nazionale “Lello Nigro” città di Castrolibero di cui è presidente la professoressa Florio. L’idea è stata subito sposata ed accolta con favore sia dal sindaco che dall'assessore Buffone.

Catanzarese, da 9 anni a Cosenza, ospite della comunità educativa “S.Teresa” dell’Istituto Suor Elena Aiello, studentessa del Liceo Artistico “Lucrezia della Valle”, Simona Tolomeo, la prima classificata, proprio ieri ha concluso il suo esame di maturità. Di poche parole, Simona ha, invece, le idee chiarissime. Ha svolto un elaborato, in forma di articolo di giornale, sulla guerra e manifesta con garbo, ma con molta fermezza, la sua dura condanna per i conflitti che angustiano il mondo intero. “Ci sono i potenti del mondo che ne decidono il destino, ma credo che per la pace si possa fare molto di più di quanto sia stato fatto finora” – ha detto Simona Tolomeo - Alle diplomazie, a suo avviso, va affidato il compito di tessere la tela dei processi di pace. Simona vedrebbe di buon grado una discesa in campo ancora più diretta del Santo Padre, anche oltre gli appelli continui lanciati per perseguire l’obiettivo della pace e mettere la parola fine ai conflitti in corso. Nei suoi programmi futuri due obiettivi su tutti, l’uno legato all’altro: la prossima iscrizione al corso universitario di Ingegneria meccanica all’Università della Calabria e l’impegno ad aiutare la sorella sedicenne che vive con lei. Nel suo elaborato, Simona Tolomeo ha raccontato che nel febbraio del 2022 ha toccato con mano il dolore di persone costrette a lasciare il loro Paese e i loro affetti per rifugiarsi in Italia, partecipando come volontaria ad un progetto di accoglienza di madri e bambini ucraini. E nel suo articolo ha esternato anche “la rabbia provata verso quei potenti – scrive – che, pur di raggiungere i loro scopi, non hanno tenuto conto delle sofferenze provocate ai civili”.