La Calabria e la via della seta: a Cosenza una mostra di libri, carte e manufatti

La Calabria e la Via della Seta-Mostra di libri, carte e manufatti- dal 28 febbraio al 24 aprile presso la Biblioteca Nazionale di Cosenza.

La Biblioteca Nazionale di Cosenza ha inteso aderire alle celebrazioni per il Settecentesimo anniversario della morte di Marco Polo, attraverso l’allestimento di un percorso espositivo che ripercorre la storia della Calabria e la centralità assunta dalla regione nell’ambito degli scambi che segnarono la cultura europea, a partire dagli anni in cui l’esploratore veneziano raggiunse i confini del mondo. L’iniziativa costituisce esito di un’attività di approfondimento e confronto avviata nel 2024 e mira a valorizzare in particolar modo la tradizionale arte della gelsibachicoltura e quella dell'arte serica, quale patrimonio materiale e immateriale del territorio regionale.

Ripercorrendo il passato attraverso le testimonianze documentarie possedute dall’ Istituto e dagli enti partner, si intende condividere con la comunità le prospettive produttive e imprenditoriali di un territorio la cui biodiversità e posizione strategica nel Mediterraneo hanno storicamente rappresentato delle leve di sviluppo.

Il programma delle attività prevede una giornata di inaugurazione, unitamente ad una mostra bibliografica e laboratori didattici per gruppi scolastici. Nel corso della giornata di inaugurazione del 28 febbraio 2025 (ore 9:00) si confronteranno ricercatori, studiosi e profondi conoscitori della storia del territorio, delle sue produzioni e manifatture di ieri, insieme con ricercatori delle tecnologie e dei sistemi produttivi di oggi.

Il percorso espositivo consentirà di fruire di rari e pregevoli materiali librari della Biblioteca Nazionale di Cosenza (antiche e moderne edizioni), nonché di una selezione di beni archivistici e di beni storico artistici, resi disponibili grazie all'uso delle nuove tecnologie, che arricchiranno la documentazione e narrazione di questi aspetti della storia regionale. Il percorso è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria, il Museo dei Brettii e del Mare di Cetraro, il Museo dinamico della seta di Mendicino ed il Club Unesco Cosenza.