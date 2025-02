Domenica debutta la nuova produzione del Centro Rat “L’insolito cappuccetto rosso”

Al Centro R.A.T./Teatro dell’Acquario di Cosenza torna quest’anno con una nuova produzione di Teatro per ragazzi. L’INSOLITO CAPPUCCETTO ROSSO, questo il titolo dello spettacolo, che porta la regia di Francesco Liuzzi e Rossana Micciulli e che li vedrà in scena anche come attori, debutterà Ddomenica 23 Febbraio alle ore 16.30, all’Auditorium Palacultura Giovanni Paolo II di Rende, per la rassegna Famiglie a Teatro. Una seconda replica è prevista Lunedì 24 Febbraio alle ore 10.00, per la rassegna Scuole a Teatro, rassegna teatrale dedicata alle scuole di ogni ordine e grado.

Da subito la narrazione della storia appare diversa, “insolita” appunto, con l’arrivo rocambolesco in scena di due personaggi che si interrogano sulla storia e cercano le parole per raccontarla in modo diverso.

Via via che si va avanti nella narrazione i personaggi sembrano essere i “soliti”: la mamma, il cacciatore, la nonna… con qualche irruzione di personaggi estranei alla storia, ma che il bosco delle favole lo conoscono bene! Nessuno di loro sembra davvero convinto della solita narrazione e così lo spettacolo prende una direzione diversa, diventa una sorta di indagine guidata dal cacciatore, che veste i panni di un novello Sherlock Holmes e che tra gag e battute ironiche, spinge il pubblico e i personaggi stessi ad un momento di riflessione: “C’è da scoprire cosa la bambina abbia fatto nel bosco, prima di arrivare a casa della Nonna…” .

Lo spettacolo cambia di livello e apre una finestra poetica, lieve, sulla storia, finalmente incontriamo i personaggi principali, Cappuccetto e il Lupo, ma il loro incontro ha davvero portato ad una conclusione così terribile come viene raccontata nella favola?

Quali sono le cose che devono davvero farci paura? Chi è davvero il “Lupo Cattivo”?

Uno spettacolo che si disvela su due livelli differenti, uno ironico, divertente, colorato e uno più poetico, che spingerà verso riflessioni in cui noi grandi avremo modo di rispecchiarci, cogliendone le sfumature.