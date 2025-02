Zumpano: “Riscopriamo, tuteliamo, valorizziamo”, procedono lavori di realizzazione del progetto di riqualificazione pedonale e di connessione sociale

Procedono i lavori di realizzazione del progetto di riqualificazione pedonale e di connessione sociale

dal titolo “Riscopriamo, tuteliamo, valorizziamo”. Attraverso questo progetto, il Comune di Zumpano intende conservare il pregio dei beni presenti sul territorio e il loro valore storico-culturale, quale testimonianza della memoria e delle tradizioni locali. “L’obiettivo è di creare una destinazione d’uso compatibile, per contrastare il degrado o l’abbandono del patrimonio locale e, nello stesso tempo, valorizzare il paesaggio”, fanno sapere dalla casa comunale.

L’obiettivo principale del progetto “Riscopriamo, tuteliamo, valorizziamo” è di realizzare un percorso, all’interno del nucleo urbano del nostro Comune, che metta in relazione le principali attrazioni e gli edifici di culto con le bellezze paesaggistiche e architettoniche. Si tratta di riqualificare un territorio che collega due realtà ben distinte: una più antica e ricca di storia e una più recente. Tra i risultati attesi dal progetto di riqualificazione pedonale e di connessione sociale c’è la realizzazione di percorsi tematici lungo sentieri e tracciati pedonali esistenti che interessino luoghi significativi legati alla memoria della cultura rurale.

Il Gal Sila Sviluppo, nell’ambito del Piano di Azione Locale 2017-2025 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Psr Calabria 2014-2022 e nelle singole schede di misura ed intervento, ha pubblicato il bando relativo all’intervento 7.6.1. volto a sostenere investimenti pubblici, su piccola scala, tesi alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico ed etno-antropologico in

funzione di una loro prioritaria fruizione pubblica, a fini turistici o didattico - dimostrativi. Zumpano, dunque, punta dritto a conservare il paesaggio, promuovere le tipicità locali attraverso il diretto contatto con i turisti e, al contempo, creare nuove opportunità occupazionali nelle zone rurali. Entrando così in una visione più “innovativa” dell’approccio turistico, è previsto lo sviluppo di una applicazione dedicata per smartphone – fornita gratuitamente dall’amministrazione comunale – concepita espressamente per la tematica che si intende promuovere. E’ infatti previsto lo sviluppo di una WebApp finalizzata alla illustrazione della storia del Comune e, più specificamente, delle caratteristiche del percorso che costituisce l’argomento principale di questo progetto, successivamente aggiornabile anche in relazione a eventuali altre iniziative correlate. Tecnicamente nell’applicazione è prevista un’interfaccia della massima semplicità per renderla accessibile a tutti i livelli di utenza, con letture Qr code. Naturalmente il percorso in questione ha anche una sua fisicità. Questo comporta la necessità di prevedere una articolazione che si interfacci con altri aspetti del contesto urbano. Per questo sono state individuate lungo la sua estensione delle aree di sosta attrezzate poste prevalentemente in relazione sia con gli edifici che con scorci panoramici di particolare interesse. A tal fine sono stati presi in considerazione una serie di elementi che consentono di integrare al meglio la fruizione dei singoli episodi. Ad esempio, in corrispondenza del sagrato di ogni singolo edificio religioso è previsto il posizionamento di un cartellone con la sua storia accompagnata da una mappa tattile comprensiva della facciata e della pianta. Per le aree di sosta si è pensato di dotarle di un cartellone con mappa tattile, di tavoli, panchine e cestini per i rifiuti e di una piccola fontana, senza trascurare un sistema di

illuminazione notturna ecocompatibile.