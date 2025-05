Cosenza pronta per il sound dei fratelli Antonio Mannarino e Lorenzo Mannarino

Primavera in musica. Sabato 10 maggio riprendono i concerti organizzati dall’associazione Polimnia. Concerti hanno un tema preciso che è quello dei “Giovani talenti in concerto”. Una vera e propria rassegna musicale con location e vetrine importanti di una città che segue con attenzione i vari appuntamenti proposti dalla stessa associazione. Dalle 19.30 al Palazzo della Provincia nella splendida Sala Degli Specchi l’esibizione di Antonio Mannarino e Lorenzo Mannarino. Un concerto chitarra e pianoforte. I due artisti cosentini sono allievi dei maestri Roberto Scornaienchi e Andrea Bauleo e studiano presso l’Accademia Artea di Cosenza. Finalisti e vincitori di svariati concorsi i fratelli Mannarino sabato sera eseguiranno un repertorio entusiasmante e impegnativo che metterà in luce i loro straordinari virtuosismi: da Bach a Villa- Lobos per arrivare a Chopin passando da Dyens. Indubbiamente un repertorio che emoziona un pubblico appassionato e ormai affezionato ai concerti organizzati da una associazione sempre attenta e sul pezzo. Luigia Pastore è soddisfatta di una stagione che “sarà ancora ricca di appuntamenti importanti, ma la nostra grande soddisfazione sono i giovani artisti della nostra terra. La nostra attenzione è rivolta principalmente a loro e lo abbiamo ampiamente dimostrato con la creazione dell’Orchestra Giovanile Polimnia che oggi rappresenta nel panorama musicale regionale una importante realtà”. Il concerto è organizzato in collaborazione con l’Accademia Artea di Cosenza con il patrocinio della Provincia di Cosenza. I fratelli Mannarino saranno presentati e introdotti dal maestro Stefano Tanzillo che è anche direttore musicale di Polimnia.