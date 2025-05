Celico International Art Festival – visioni metamorfiche: un viaggio tra cinema, teatro e musica

L’arte si trasforma nella prima edizione del Celico International Art Festival, un evento imperdibile in programma dal 24 al 31 maggio 2025.

Domani, venerdì 9 maggio 2025, il Teatro Istituto Comprensivo Spezzano Sila Celico ospiterà, alle ore 12:00, la conferenza stampa di presentazione della settimana degli eventi inseriti nel calendario del Festival co-diretto da Donato Santeramo e Antonio Nicaso.

Interverranno, insieme al sindaco di Celico Matteo Lettieri, anche il primo cittadino di Cosenza Franz Caruso; il Prorettore dell'Università della Calabria Francesco Raniolo; il professore Bruno Roberti, docente di Cinema al corso di laurea in Media e Società Digitale Università della Calabria e Antonio Nicaso docente universitario e saggista. A moderare i lavori Fabio Vincenzi.

Una settimana densa di appuntamenti gratuiti distribuiti in quattro diverse location: il Teatro della Arti di Celico, Il Teatro Auditorium dell'Unical, il Cinema Citrigno e CAMS Unical.

Il pubblico potrà esplorare le frontiere del cinema, delle arti visive e delle visioni metamorfiche, in un percorso che invita ad immergersi in mondi in continua evoluzione. Un crocevia di creatività e innovazione con le opere di registi, artisti visionari provenienti da tutto il mondo.