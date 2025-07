Ingegneria Gestionale all'Unical: l'internazionalizzazione vola con nuovi programmi Erasmus+: oltre 2500 le domande presentate

L'impegno verso l'internazionalizzazione del Corso di Studi in Ingegneria Gestionale dell'Università della Calabria (Unical) si consolida con l'avvio di significative opportunità di mobilità per i suoi studenti. Grazie a una collaborazione sempre più stretta con l'Area Internazionalizzazione di Ateneo, prenderanno il via nei prossimi mesi due programmi intensivi di breve durata che vedranno coinvolti un totale di 15 studenti negli Stati Uniti. Dieci di loro frequenteranno il College of Staten Island della City University of New York (CUNY), mentre altri cinque saranno ospiti del Manhattan Institute of Management di New York. Questi progetti sono interamente finanziati e strutturati nell'ambito del programma Erasmus+.

Per celebrare l'inizio di questo semestre di grande mobilità, si è tenuta la giornata "IG Around the world", un evento che ha riunito tutti i 30 studenti coinvolti in vari programmi di mobilità. L'incontro è stato anche l'occasione per inaugurare formalmente la Summer School sul tema "New Trends and Applications in Data Science & Business Analytics", che si svolgerà tra luglio e agosto con tre settimane di studio presso il College of Staten Island a New York.