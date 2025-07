“Eco di Radici” e “Mirë se erdhet Picilia”, a Santa Caterina cultura fa rima con identità

Due progetti distinti, ma pienamente integrati in un’unica visione strategica: quella di fare della cultura e dell’identità locale un motore stabile di sviluppo turistico territoriale. “Eco di Radici” e “Mirë se erdhet Picilia” non sono azioni spot, non sono eventi fini a se stessi. Sono tasselli di una progettualità ampia, sistemica, costruita nel tempo e destinata a generare effetti duraturi nel medio periodo, a livello economico, sociale e culturale.

“Con questi progetti non stiamo semplicemente organizzando eventi. Stiamo costruendo un’identità turistica riconoscibile per Santa Caterina Albanese. Stiamo generando relazioni, reti, contenuti. Vogliamo che questo paese diventi una destinazione vera per il turismo lento, consapevole, culturale. E per farlo serve metodo, ascolto, e soprattutto continuità.”

Di straordinario rilievo la presenza della dott.ssa Manuela Filice, responsabile della comunicazione UNPLI Calabria e del progetto De.C.O. Identitaria, che ha illustrato la portata regionale e nazionale di un’iniziativa incentrata sull’identità e sull’eccellenza territoriale. Un progetto che coinvolge la stilista identitaria Luigia Granata e che, come sottolineato dalla stessa Filice, potrebbe presto estendersi anche a Santa Caterina Albanese, che ha recentemente approvato – su mozione della consigliera Iolanda Cuomo del Gruppo Misto – il regolamento De.C.O.

“Questa è la Calabria che racconta se stessa con dignità. Che non si piange addosso, ma che progetta, propone, si mette in rete. Un esempio virtuoso di promozione dal basso.”