Sybaris Art: concludono Cammariere e Telesforo

Prosegue con grande successo la terza edizione di #Sibarinprogress, lo spettacolo della cultura (ideato e fortemente voluto dal direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari, Filippo Demma, promosso dal Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e realizzato con il supporto del Comune di Cassano all’Ionio e in collaborazione con il Peperoncino Jazz Festival).

Stasera alle 22 sul grande palco allestito sulle rovine dell’antica Sybaris salirà un artista calabrese che da anni porta in alto il vessillo della nostra terra in giro per il mondo: Sergio Cammariere, che proporrà al pubblico un viaggio musicale che attraverserà i momenti più luminosi della sua carriera, fino alle note del suo ultimo album, «Una sola giornata», che dà il titolo al nuovo tour.

Così, si andrà da pezzi come «Tempo perduto», «Via da questo mare» e «Tutto quello che un uomo» (il brano della prima partecipazione a Sanremo, nel 2003, terzo posto in gara, Premio della Critica e quello come Migliore Composizione Musicale, di recente è stato reinterpretato anche dalla grande Mina), fino a «Dalla pace del mare lontano», «L’amore non si spiega» e l’autoironica «Cantautore piccolino».

A chiudere in grandissimo stile venerdì, sempre alle 22, il grandissimo Gegè Telesforo, polistrumentista, cantante, compositore e portavoce in Italia dello Scat.