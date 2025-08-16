Dall’Università della Calabria al Texas: il 19enne Daniele Areddu tra i protagonisti del TechCon 365 di Dallas

Daniele Mario Areddu, 19enne studente di Informatica all’Unical, volerà a novembre in Texas per partecipare come relatore al TechCon 365 di Dallas, una delle conferenze più importanti sull’ecosistema Microsoft 365, Power Platform e Intelligenza Artificiale. Lo studente sardo, trasferitosi in Calabria per intraprendere il percorso universitario, ha trovato a Rende non solo un luogo di studio, ma anche un terreno fertile per coltivare le proprie passioni e dare vita a progetti innovativi. «Sono orgoglioso di aver scelto l’Unical e la Calabria come punto di partenza per questo viaggio. È qui che voglio crescere, confrontarmi e costruirmi», racconta. Tre sessioni ufficiali che lo vedranno protagonista davanti a una platea internazionale composta da esperti Microsoft, MVP e leader del settore.

La partecipazione di Areddu è anche un’occasione per valorizzare l’ateneo e il territorio: «Portare il nome dell’Unical e di Rende in una conferenza internazionale è un onore. Spero che questo sia uno stimolo per tanti altri giovani calabresi a credere nelle proprie potenzialità», ha concluso.