“Storie e Riflessi – Empowerment delle persone e delle comunità, iniziativa del Centro studi cosentino Labrosciano

Il linguaggio quale veicolo concettuale di empowerment sociale e strumento cardine nella lotta alla violenza: è questo il leitmotiv della prima edizione del Festival Culturale “Storie e Riflessi – Empowerment delle persone e delle comunità”, organizzato dal Centro Studi di Arte Contemporanea Gianfranco Labrosciano di Cosenza.

Da venerdì 12 a domenica 14 settembre il Centro Studi di Arte Contemporanea, dedicato al critico e scrittore calabrese, organizzerà una serie di eventi, mostre e appuntamenti dedicati alla conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell'ambito delle relazioni personali sia in quello della vita politica e sociale, mettendo al centro di questo percorso il linguaggio e la comunicazione finalizzati a diventare aleph emozionale da contrapporre alla violenza, con particolare attenzione alla violenza posta in essere contro la Donna.

Il programma si aprirà con venerdì 12 settembre, alle ore 10.00 con l’evento Linguaggi di comunità. Trekking urbano nel centro storico di Rende a cura di Divini Itinerari, un viaggio nell’antica Rende, per scoprirne i segreti e i misteri, tornando a posare gli occhi su beltà artistiche, architettoniche e paesaggistiche, di cui si rischia di perdere la consapevolezza culturale. Un’occasione unica per scoprire il linguaggio dei luoghi e delle comunità che li vivono.