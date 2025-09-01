Dalla Calabria alla Silicon Valley, studenti a lezione d’impresa

Ad aggiudicarsi il viaggio oltreoceano, messo a disposizione da Innovit, il team denominato “ Careviva ”: il suo progetto è quello di accompagnare le famiglie nel percorso che porta all’adozione dei bambini , aiutandole ad affrontare e superare tutte le difficoltà che spesso costringono ad abbandonare l’idea di diventare genitori. “Ma siete tutti vincitori, anche se senza biglietto aereo. Siete tutti un pezzo importante della nuova Calabria e collaboreremo”, ci ha tenuto a dire il direttore scientifico Francesco Verderami rivolgendosi agli altri 20 studenti universitari che hanno animato la seconda edizione dell’iniziativa, svoltasi anche quest’anno a Belvedere Marittimo (Cs) . “Il futuro, anche il nostro, è nelle mani delle ragazze e dei ragazzi della Calabria, oggi c’è la consapevolezza di una capacità imprenditoriale, è quella che vogliamo mettere in campo”, ha sottolineato il presidente dell’associazione ‘L’orodicalabria’ Ernesto Magorno.

Suddivisi in sei gruppi di lavoro per quattro giorni gli studenti hanno elaborato altrettanti progetti in diversi campi e ora potranno essere inseriti tra le start up che l’incubatore dell’Università della Calabria accompagna nel loro percorso di crescita.

Proprio l’Unical è protagonista, assieme agli altri due atenei di Catanzaro e Reggio Calabria, di ‘L’orodicalabria’. “L’Università di Cosenza è oggi una realtà viva e pulsante, ha superato ogni aspettativa - ha spiegato il presidente della Fondazione Sapienza di Roma, Eugenio Gaudio -. La sua attività si è diffusa sul territorio”. Lo dimostrano i dati che il rettore Nicola Leone ha elencato. Negli ultimi sei anni le iscrizioni ad Arcavacata sono cresciute del 30%, i laureati che hanno trovato lavoro sono aumentati del 12%, sono stati avviati 14 corsi innovativi, ci sono 11 lauree internazionali in inglese, quest’anno debutta anche la facoltà di Medicina con 850 iscritti, e di recente l’Ue ha assegnato all’ateneo una sorta di “bollino di qualità” riconoscendo che è “un ambiente ideale per la ricerca”. Arrivano docenti da tutto il mondo. Fiore all’occhiello dell’Unical è però non solo la didattica ma anche la capacità di fare da ponte verso il mondo del lavoro: “Lavoriamo molto con la regione Calabria per attrarre investimenti, le aziende si rivolgono a noi perché abbiamo laureati di altissima qualità e collaborano con i nostri laboratori per fare ricerca”, rivendica con orgoglio Leone. Seconda in Italia per l’ecosistema innovativo, l’Unical ha ottenuto anche 120 milioni per assumere nuovi ricercatori, a novembre poi aprirà a Rende l’”Innovation palace” destinato alle pmi. “Studiare è un grande investimento ed è importante - ha detto ancora il rettore dell’Università cosentina - adeguare i corsi alle esigenze del mondo produttivo. In Calabria c’è un deficit di cultura imprenditoriale, esperienze come la summer school ‘Si può già fare’ sono dunque molto importanti, perché è fondamentale trasformare le idee in realtà”.