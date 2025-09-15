Castrovillari, l’i-Fest si è chiuso con i premi a “Obraz” e “Gina”

Dopo 11 giorni di appuntamenti dedicati al grande schermo, molti dei quali volti ad omaggiare la grande Stefania Sandrelli, ieri si è concluso i-Fest 2025, evento cinematografico a cura di White Side Group che ha trasformato Castrovillari come una delle capitali calabresi del cinema internazionale. Dopo le proiezioni pomeridiane dei corti vincitori del contest internazionale Orizzonti 2025, in occasione della proiezione del film “Il Sospetto”, a sorpresa è intervenuto al Teatro Vittoria il regista Premio Oscar Thomas Vinterberg, che dopo la chiacchierata del giorno prima con il direttore artistico Giuseppe Panebianco, ha portato il suo saluto al pubblico anche in occasione della proiezione del film di chiusura, che faceva parte della retrospettiva a lui dedicata.

La masterclass di Peter Greenaway alla Catasta di Campotenese, si era invece conclusa con l’ultima delle tre serate di gala al Castello Aragonese, dove Panebianco è stato affiancato da Miriam Galanti, una delle tre giovani attrici del C.S.C. (le altre erano Chiara Vinci ed Eva Cela) che oltre a proporre i loro monologhi, si sono cimentate anche come presentatrici.

La serata, impreziosita dai contributi video di Glauce Valdini, è stata caratterizzata dalla consegna di tutti i premi assegnati nell’ambito del concorso Orizzonti, a cominciare dal premio speciale Rosetta Sisca assegnato dai detenuti della Casa Circondariale di Castrovillari a “L’Acquario” e da quelli della sezione dei Feature Film, per cui la giurata Isabella Lapalorcia ha annunciato la menzione speciale per “Three Days of Fish” e i premi di miglior regia per “Gina” e miglior Feature per “Obraz”, consegnato al regista montenegrino Nikola Vukcevic. Il premio Young 2025 a è andato al piccolo Paolo Calvano mentre per gli short la giuria ha assegnato il premio di miglior sceneggiatura originale a “I’m not a Robot”, miglior regia a “Perfectly a Strangeness”, miglior attore a Santiago Cardelus Ruiz Alberdi per “La Piscina”. Menzione speciale come miglior short a “Majoneze”, vincitore anche del premio come miglior colonna sonora originale, mentre il premio come miglior short e il premio speciale della giuria sono andati ad “Anuja”.