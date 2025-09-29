L’IC Rende “Commenda” unica scuola calabrese, ad essere premiata dal Mim: riconoscimento nazionale per il Curricolo digitale

L’Istituto Comprensivo Rende “Commenda” , unica scuola calabrese, ad essere premiata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito: riconoscimento nazionale per il Curricolo Digitale Roma – 29 settembre 2025. Un grande traguardo per l’Istituto Comprensivo di Rende “Commenda”:

il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha conferito alla scuola, unica scuola calabrese premiata, il prestigioso riconoscimento per le “Buone pratiche di formazione del personale scolastico”. Un premio che consacra l’istituto come fucina di buone pratiche e innovazione educativa, capace di coniugare ricerca, formazione e sperimentazione in classe.

Il premio è stato ritirato a Roma dalle prof.sse Maria Giovanna Cosentino, Carmen Stellato e Annachiara Monardo, delegate dalla dirigente scolastica Simona Sansosti, che hanno avuto anche l’onore di presentare ai vertici di Invalsi, di Indire, del Ministero e ai vari delegati, i punti salienti del progetto. Con entusiasmo e professionalità, hanno illustrato il Curricolo Digitale d’Istituto, elaborato sul modello IPRASE e frutto di un percorso di ricerca-azione che ha coinvolto in maniera corale i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Il progetto, che ha rappresentato la chiave del riconoscimento, mira a:

-sviluppare le competenze digitali degli studenti in un’ottica di crescita personale e inclusione

sociale;

-accompagnare i ragazzi dalle abilità di base a quelle più complesse, con uno sguardo critico e

consapevole al mondo digitale;

-affrontare temi cruciali come il cyberbullismo e i rischi e le opportunità connessi agli

ambienti digitali.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica, Simona Sansosti: «Questo premio è il frutto di un lavoro condiviso, appassionato e competente. Sono orgogliosa del nostro corpo docente, che dimostra ogni giorno motivazione e desiderio di crescita, rendendo la scuola una vera fucina di buone pratiche. È una vittoria non solo per noi, ma per i nostri studenti e per l’intera comunità scolastica, che vede riconosciuto il valore di un impegno costante». L’Istituto Comprensivo Rende “Commenda” si conferma così una scuola che guarda al futuro, capace di trasformare la formazione dei docenti in motore di innovazione e di offrire agli studenti strumenti concreti per affrontare con consapevolezza le sfide della società digitale.