Lezioni gioachimite d’autunno: studiosi a confronto sul pensiero e l’eredità di Gioacchino da Fiore

Presentato il programma autunnale dei seminari del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti. Nelle "Lezioni gioachimite" i relatori discuteranno molti ed interessanti temi per la conoscenza della figura e del pensiero dell'abate florense.

Mercoledì 10 dicembre

Gian Luca Potestà, professore emerito di Storia del cristianesimo e Direttore del Comitato scientifico del Centro Studi, affronterà la complessa questione della condanna del libellus trinitario di Gioacchino da Fiore nella seconda costituzione del IV Concilio Lateranense del 1215.

Mentre condanna il libellus, la costituzione conciliare manifesta apprezzamento per la memoria di Gioacchino e chiarisce che nessun altro provvedimento viene assunto nei confronti della sua abbazia e della sua opera, tenuto conto che in una lettera da lui dettata e sottoscritta ha prudentemente consegnato i propri scritti al giudizio e alla correzione della sede romana. Canonizzando la definizione trinitaria del Lombardo (definito da Gioacchino insano), il Concilio Lateranense IV consolidava sul piano della dottrina e delle istituzioni ecclesiastiche la nuova discorsività affermatasi a Parigi.

Rosario Lo Bello, docente di storia della teologia medievale e autore del volume "Logici eretici. Amalrico di Bène e gli amalriciani nelle fonti del XIII secolo, Milano, Vita e Pensiero, 2025", terrà una relazione su "Garnerio di Rochefort: attaccare Almarico per colpire Gioacchino", una pagina poco conosciuta della cultura europea. Nel suo volume Lo Bello restituisce la complessità del dibattito intellettuale parigino agli inizi del Duecento e mostra come logica, teologia e potere si intrecciassero in un fragile equilibrio. "Logici eretici" non è solo una ricostruzione storica accurata, ma anche una chiave per leggere le tensioni del presente.

La lezione è che il sapere non è mai neutrale: chi controlla la conoscenza controlla anche il potere. Nel Medioevo era la facoltà teologica a decidere quali testi si potevano leggere, oggi sono altre istituzioni, stati, grandi aziende, piattaforme digitali a porre limiti o a orientare le scelte. La dinamica è simile: ciò che appare troppo nuovo o destabilizzante viene messo sotto accusa. Sapere questo ci aiuta a essere più consapevoli e critici.