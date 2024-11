Il chitarrista calabrese Giorgio Caporale torna a imporsi sulla scena musicale italiana con l’intensa esperienza sonora del brano “The Day After”

Un dialogo intimo tra chitarra e pianoforte, che, rappresentando due personalità distinte, riflettono ed esplorano varie possibilità tonali e armoniche, per poi concedersi un’esplosione di energia e disaccordo. I due strumenti sembrano litigare in un confronto serrato, con rapide scale e dissonanze che creano una sensazione di conflitto, finché la musica si addolcisce raggiungendo l’accordo di una pacata riconciliazione. Si tratta dell’intensa esperienza sonora di The Day After, il nuovo singolo del chitarrista calabreseGiorgio Caporale, noto per il suo approccio sperimentale alla musica, sempre alla ricerca di nuove sonorità e di un’espressione personale.

Considerato uno dei chitarristi più talentuosi della sua generazione, da qualche anno seguito dalla Gerli Music Management, dopo una lunga attesa, da giovedì 14 novembre, torna a imporsi sulla scena musicale italiana con l’incipit di un nuovo atto, a chiusura di un percorso musicale ed emotivo che lo ha visto impegnato nella realizzazione di una trilogia conclusa con l’uscita del brano Red Lizards, nel 2023. La sua chitarra guida un percorso musicale strutturato che, accompagnato dalle note del pianoforte di Lucio Ranieri, si sviluppa in profondità e lunghezza, in un crescendo irregolare di intensità emotiva: inizia con delicatezza, raggiunge un culmine nella parte centrale e si placa in una chiusapacata, come un respiro indugiato che finalmente si libera.