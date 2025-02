Cosenza, la scommessa vinta dall'orchestra giovanile Polimnia

Sono giovani e bravi. Suonano insieme, soltanto, da poco più di un anno, ma ormai tutto è perfetto. Ancora un concerto, ancora un grande successo per l’Orchestra Giovanile Polimnia. E dopo i saluti iniziali della vice presidente dell’associazione Polimnia Annamaria Odoardi, eccoli i giovani artisti che ricevono applausi convinti nella Sala degli Specchi del palazzo della Provincia di Cosenza. Il maestro Mattia Salemme, prima del brano finale, non può non prendere la parola per “ringraziare questi ragazzi. Lo spirito con cui hanno affrontato questo meraviglioso progetto e viaggio musicale è encomiabile. E ringrazio anche i genitori che sono sempre presenti e vicini a figli meravigliosi. Se tutto questo è accaduto è solo merito della associazione culturale Polimnia. Un grande applauso va al suo presidente Luigia Pastore e a tutti i soci”. Un progetto e una grande idea, infatti, portata avanti dalla stessa associazione culturale Polimnia con il suo presidente Luigia Pastore. Non era affatto scontato e facile mettere insieme tutti questi giovani impegnati a loro volta nei loro percorsi professionali, ma la grande capacita di sintesi di Luigia Pastore e dei soci della Polimnia è stata premiata con un risultato che è sotto gli occhi di tutti che è quello della musica. Di una buona musica ascoltata e apprezzata nel corso dello scorso anno con concerti ed esibizioni eccellenti. Ed eccoli i giovani musicisti che eseguono con maestrie musiche di Bizet, Massenet, Offenbach, Puccini, Rossini, Sarasate, Strauss e Tchikovsky. Un concerto e un saluto al “Nuovo anno” che rientra nell’ambito del progetto “i luoghi, la storia, la musica” con il patrocinio della Provincia di Cosenza. Il concerto ha aperto la rassegna concertistica 2025.