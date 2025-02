La Calabria riabbraccia Brunori: bagno di folla all'Unical per il cantautore cosentino che a Sanremo ha conquistato "tutta l'Italia"

Brunori Sas è tornato. Il suo "Albero delle noci" ha fatto un giro largo, ma alla fine è rientrato alla base: all'Unical, il posto in cui aveva spiegato in un incontro ad hoc le motivazioni che lo avevano spinto a giocare la carta Sanremo. Ora che il frullatore dell'Ariston lo ha restituito alla sua terra, più stanco ma decisamente più carico, Dario è tornato proprio nel campus e ha cantato al cospetto di migliaia di presenti il suo capolavoro, non prima di aver firmato le copertine dell'ultimo album che è andato a ruba sin dall'uscita.

Come al solito l’artista calabrese ci mette tanta ironia nelle sue dichiarazioni. “Che esperienza è stata? Non male, se si tiene conto che io trascorro il resto dell’anno davanti a una stufa a pellet: è stata una botta di vita che mi basterà per cinque e o sei mesi. L’aspetto più bello è stata la vicinanza della mia famiglia. Mia figlia al rientro mi ha detto che sono un eroe. Molto bello sentirselo dire”.