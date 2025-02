Brunori Sas con "Il morso di Tyson" tra i vincitori dei premi "Ballerini Dalla 2025"

Paolo Benvegnù alla memoria per la categoria Artista, 'Il morso di Tyson' di Brunori Sas per la categoria Canzone, Dardust per la categoria Producer/Talent scout, 'Gloria!' di Margherita Vicario e Davide Pavanello per la categoria Colonna Sonora, Una Nessuna Centomila per la categoria Progetto: sono i vincitori dei premi 'Ballerini Dalla 2025', scelti da circa 150 giornalisti e operatori culturali e destinati «agli artisti e alle artiste che hanno saputo esprimere al meglio la capacità di innovare e dare valore alla scena pop nazionale attraverso attività, opere o progetti che contribuiscono ad alimentare il valore assoluto della musica italiana, così come Lucio Dalla ha fatto nel corso della sua straordinaria carriera». I riconoscimenti saranno consegnati il 4 marzo, nel giorno dell’82/o compleanno dell’artista scomparso tredici anni fa, in una serata-evento al teatro Arena del Sole di Bologna, condotta da Drusilla Foer, nell’ambito della terza edizione di 'Ciaò per le forme innovative di musica e creatività. Per Benvegnù, scomparso poche settimane fa, ritirerà il premio Luca Roccia Baldini con «I Paolo Benvegnù» che suoneranno insieme a Irene Grandi e Brunori Sas, mentre Noemi - che riceverà anche il premio Nuovo Imaie - ritirerà il premio per Una Nessuna Centomila, evento simbolo contro la violenza sulle donne, che dopo gli appuntamenti al Campovolo di Reggio Emilia (2022) e all’Arena di Verona (2024) tornerà il 25 settembre in piazza del Plebiscito a Napoli. Ed ancora, il premio della Direzione artistica è stato assegnato a Fulminacci per il suo percorso artistico, mentre tre premi speciali andranno a Diodato (premio Siae), Margherita Ferri (Ballerino Dalla 2025 QN il Resto del Carlino) e Angela Baraldi (Ballerino Fondazione Bologna Welcome). Infine vincitori del 'Ciao Contest. La musica di domanì, per giovani artisti e producer emergenti under 35, sono Cordio e Mare. Il giorno successivo, 5 marzo, nella 'Casa di Luciò si terrà un incontro speciale a porte chiuse che vedrà protagonisti gli artisti insigniti del premio Ballerino Dalla 2025. Sarà un momento unico, in cui i vincitori si racconteranno e condivideranno le loro storie, immersi nell’atmosfera magica del mondo di Dalla.