Brunori Sas consegna il suo nuovo album al rettore dell'Unical Leone: “Qui tutto è cominciato” FOTO

Un gesto affettuoso, ironico e pieno di significato: così Dario Brunori, in arte Brunori Sas, ha voluto omaggiare l’Università della Calabria, luogo simbolo dei suoi esordi, consegnando personalmente al Magnifico Rettore Nicola Leone una copia del suo ultimo album L’albero delle noci.

“Al Magnifico Rettore Leone, la seconda persona più popolare dell’ateneo” – recita la dedica scherzosa scritta da Brunori, con quel tocco di umorismo che da sempre lo contraddistingue. Un momento speciale che sottolinea il legame profondo tra l’artista e l’Unical, dove tutto è cominciato e dove, ancora oggi, continua a tornare.

Nonostante il successo crescente, i sold out nei palazzetti e l’attesa per il grande tour estivo che partirà dal Circo Massimo, Brunori non ha dimenticato le sue radici. Proprio nelle strutture messe a disposizione dall’Università, infatti, il cantautore continua a provare con la sua band, alimentando quel filo diretto con la Calabria che è parte integrante della sua identità artistica e personale.