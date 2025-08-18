Peperoncino Jazz Festival, Fabrizio Bosso incanta il pubblico a San Fili

Sarà forse per le magare, le cui immagini disseminate nel centro storico creano un’atmosfera magica, o sarà merito della musica, linguaggio universale che sa toccare i cuori, ma l’ormai tradizionale tappa del Peperoncino Jazz Festival nel centro storico di San Fili, fortemente voluta dalla sindaca Linda Cribari e realizzata in joint venture con Le notti delle Magare, ha fatto registrare un grande successo di pubblico grazie alla maestria di uno dei più noti ambasciatori del jazz italiano, il trombettista torinese Fabrizio Bosso.

Complice la brezza estiva e una band di musicisti di talento – il trio del batterista partenopeo Elio Coppola con Bruno Montrone al pianoforte e Tommaso Scannapieco al contrabbasso – Bosso ha incantato i presenti coniugando tecnica, espressività e originalità, pur senza sovrastare le performance degli altri musicisti sul palco. Il trombettista, che vanta collaborazioni nazionali e internazionali con i più grandi musicisti, è stato introdotto dal direttore artistico del PJF Sergio Gimigliano e dalla sindaca di San Fili, che al termine del concerto ha omaggiato entrambi di un dipinto a firma dell’artista Geppino Rende.

La Summer session del Peperoncino Jazz Festival, dal programma così ricco e interessante come pochi possono vantare, prosegue il 19 agosto a Cetraro, a palazzo Del Trono, con Roberto Musolino Duet, per proseguire nei giorni successivi a San Nicola Arcella e San Lucido, 20 e 21con Mafalda Minnozzi, e ancora Paola, Cirella, Crotone, Isola Capo Rizzuto, Diamante e Praia a Mare, portando la grande musica internazionale in Calabria. Una rassegna musicale itinerante di qualità che da ben 24 anni coinvolge più di trenta comuni locali rafforzando il legame tra identità territoriali, cultura e turismo sostenibile.