Paola, successo per “Solidal Music”: musica e solidarietà per la cardiologia dell’ospedale

Ottava edizione dell’iniziativa “Solidal Music” organizzata dalla Rocchett Band. Professionisti e musicisti al tempo stesso (Paolo Siciliano, Gennaro Iorio, Peppino Ciriaco, Biagio Palma, Luca Gusmano, Paolo Riggio - musicisti – Felicia Sapone, Carmen Valentino, Francesco Giglio - voce - Mimmo Azzarà tecnico del suono), che mettono al servizio della solidarietà la loro passione per la musica. Hanno presentato l’evento Luciana Granata e Cesare Calvano. I fondi raccolti dalla partecipazione all’iniziativa sono stati devoluti al reparto di cardiologia dell’ospedale San Francesco di Paola, guidato dal primario, la dottoressa Maria Teresa Manes (che ha partecipato all’evento) che il 20 settembre presso la villa Comunale di Paola effettuerà screening cardiologici gratuiti. Presenti anche il sindaco Roberto Perrotta, gli assessori Emilio Pastore e Alfonso D’Arienzo e il consigliere Giancarlo De Luca. Serata impreziosita dalla straordinaria partecipazione del maestro Alberto La Neve - direttore della scuola di Musica “Nuove Armonie” - e dall’esordio della Pocket Band (Nunzio Botta, Francesco La Neve, Fabrizio La Neve, Giovanni Passalacqua – musicisti – Giovanni Sapone - voce) ragazzi dai 10 ai 13 anni che si sono esibiti con tre brani. Anche i Nomadi hanno salutato l’ennesima iniziativa solidale della Rocchett Band.