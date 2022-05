Centrodestra in frantumi ad Acri, la Vigliaturo fa dietrofront

A pochi giorni dalla presentazione di liste e candidati per le amministrative del prossimo 12 giugno, Anna Vigliaturo, candidata a sindaco per il centrodestra, fa un passo indietro. Ieri mattina, in un passaggio radiofonico presso un’emittente locale, ha ufficialmente ritirato la sua candidatura e ha annunciato il sostegno al candidato a sindaco Natale Zanfini a capo di una coalizione di liste civiche.

Alla base di questa decisione una serie di eventi che hanno impedito la formazione di almeno due liste a sostegno della sua candidatura e della coalizione formata da Forza Italia e Fratelli D’Italia. «Con una sola lista - ha dichiarato la Vigliaturo - non vado avanti». Quindi, dopo aver preso questa decisione, il consigliere comunale uscente ha fatto sapere di aver avviato un confronto con due dei tre candidati in corsa a Palazzo Gencarelli ovvero Pino Capalbo e Natale Zanfini per poi arrivare alla scelta finale.

