Scrutatori, il sindaco di Cosenza si era espresso a favore del sorteggio

Stamattina a Palazzo dei Bruzi verrà scritta la parola definitiva sul criterio da adottare per la scelta degli scrutatori in vista del referendum del 12 giugno, ma la questione ha tenuto banco durante l’intera settimana, suscitando pure delle polemiche, non fosse altro perché i componenti della Commissione elettorale hanno palesato l’intenzione di procedere autonomamente, quando anche il sindaco, Franz Caruso, si era espresso a favore del sorteggio. Linea politica pienamente sposata dall'assessore Giuseppina Incarnato, la quale presiede l’organismo in qualità di delegata del primo cittadino, e avallata dal consigliare Bianca Rende, che insieme a Roberto Sacco e Michelangelo Spataro, quest’ultimo in rappresentanza dell’opposizione, forma la squadra a suo tempo votata dal civico consesso.

Bisognerà capire come si determineranno oggi Sacco e Spataro. Ad ogni modo l’elenco dei sessanta nominativi attribuiti a ognuno di loro dovrà essere depositato stamattina nelle mani del segretario generale. Ieri, intanto, Incarnato e Rende hanno tenuto una diretta facebook congiunta per avallare ulteriormente l’indirizzo scelto da entrambe. Quello del sorteggio, appunto. Prende sempre più forma, nel frattempo, la cosiddetta filiera tra gruppo dirigente del Pd e istituzioni locali, almeno di quelle che si riconoscono negli stessi principi, fortemente sponsorizzata dall’ormai nuovo responsabile dell'unico circolo cittadino democrat, Giusy Caligiuri. Elemento questo, caldeggiato un po’ tutti, a incominciare dal futuro segretario provinciale del Partito democratico, Vittorio Pecoraro.

