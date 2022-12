Montalto, minoranza all’attacco. Sturino: cittadini beffati

Sul bilancio positivo dell’attività amministrativa fatto dalla maggioranza di Pietro Caracciolo arriva la bocciatura da parte della minoranza. In particolar modo, l’operato di questo mandato viene duramente criticato dal consigliere di minoranza Pina Sturino. «Questa Amministrazione continua a mancare gli obiettivi che si è riproposta nel 2019, quando ha chiesto la fiducia agli elettori e cosciente di ciò è passata dal dispiacere per non essersi aggiudicata bandi di estrema importanza per la città alle giustificazioni, criticando persino il Pnrr che nel 2019 ovviamente né esisteva e neanche si poteva immaginare. Come si può pensare alle amministrative del 2024 ponendo come baluardo il risanamento dei conti e parlando sempre al futuro, come se ad amministrare sino ad oggi ci fosse stato qualcuno sceso da Marte?».

I gruppi politici locali, infatti, sono già in fermento e guardano alle prossime elezioni amministrative, abbozzando già qualche papabile successore di Caracciolo. Anche Pina Sturino guarda agli scenari politici futuri ma con lo sguardo attento a come va il presente.

