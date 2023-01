Pd Cosenza, pochi iscritti: è corsa al tesseramento

L’obiettivo del Pd, anche in vista del congresso, è quello di scalare la classifica delle iscrizioni. C’è tempo fino al 31 gennaio per tesserarsi ma i numeri, al momento, risultano ancora bassi, con la partita che si gioca pure sull’afflusso dei militanti alle urne. Si parla di circa 1.800 sottoscrizioni, pochine rispetto al 2021 quando le cifre erano molto più corpose e si aggiravano intorno alle quattromila in tutta la provincia di Cosenza.

Evidentemente le diatribe interne, seguite alle sconfitte incassate alle varie competizioni elettorali, hanno contribuito a dilatare ulteriormente le distanze tra le componenti del partito, forse troppo impantanato proprio nello stagno delle correnti. Il vento del cambiamento che spira in ambito nazionale potrebbe rompere la monotonia delle incomprensioni, ma pure a queste latitudini il Pd procede diviso rispetto alle candidature. È pronta ad approdare in Calabria (probabilmente il prossimo fine settimana) anche Elly Schlein, l’ex vice presidente della Regione Emilia Romagna, tra gli aspiranti alla segreteria del Partito democratico.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata