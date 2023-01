Rende, ok dell’ex Genio civile al Piano strutturale

Mercoledì mattina è arrivata alla pec del Comune il via libera dell'ex Genio civile sul Piano strutturale comunale. Tutte le indiscrezioni della vigilia lasciano spazio all’ufficialità della scelta ormai compiuta da parte dell'amministrazione comunale.

La prima settimana di febbraio, dicono i bene informati, il Psc dovrebbe arrivare in aula per il voto. Prima, per una scelta politica di condivisione da parte del presidente Gaetano Morrone, tutto l'incartamento sarà veicolato nelle commissioni consiliari. Ad iniziare da quella dedicata all'urbanistica, previo parere vincolante. Poco prima di Natale, al di là delle polemiche delle ultime settimane, la giunta aveva approvato il primo step istituzionale. Dopo aver ottemperato alle procedure per la formazione del Psc e del Reu secondo quanto disciplinato dalla Legge Urbanistica regionale, il Rtp incaricato della redazione del Piano ha trasmesso il Documento definitivo che è stato successivamente accolto con parere favorevole dalla Commissione Urbanistica comunale nella seduta dello scorso 15 dicembre.

