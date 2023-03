Duro attacco di “Progetto Democratico”: «A Paola judo e danza preferiti alla sanità»

«Immobilismo sconcertante, iniziative più che altro mediatiche, ma totalmente vuote di contenuti». Lo afferma il Movimento politico “Progetto Democratico” che attacca l’Amministrazione. Diversi dossier sul tavolo del sindaco giacciono sulla sua scrivania da mesi in attesa di una risposta. Uno di questi è quello del distretto sanitario di Rione Colonne, una struttura provinciale che in parte è stata adibita all’uso convenuto ed in parte no.

La struttura era stata ceduta dalla Provincia di Cosenza, in comodato d’uso gratuito, al Comune di Paola nel dicembre 2018 per i successivi ventinove anni e la Provincia raccomandava al Comune di utilizzarlo esclusivamente per attività socio-sanitarie. Al momento della conclusione del contratto le parti erano a conoscenza che alcune porzioni dell’immobile erano state cedute in comodato d’uso, per alcuni gratuito, per altri oneroso. Alcune parti della struttura «per attività che avevano poco a che vedere con l’attività socio-sanitaria, tra cui una scuola di danza ed una di judo», viene detto, «che naturalmente erano a pagamento per i fruitori». All’atto della conclusione del contratto, spiega il Movimento, «il Comune assumeva l’obbligo di riprendere i locali dai privati, in qualsiasi momento per fini di interesse pubblico».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata