Corigliano Rossano, il centrosinistra sembra navigare senza una meta

Quando manca meno di un anno alla scadenza del primo consiglio comunale e del mandato del primo sindaco della città unica di Corigliano Rossano si intravedono le grandi manovre dei movimenti e partiti politici in vista dell’importante appuntamento elettorale della primavera prossima per l’elezione del consiglio e del sindaco. Tra le forze politiche che hanno anticipato i tempi annunciando di avere aperto la campagna elettorale, quelle che compongono la coalizione di centrodestra, con in testa il partito di Fratelli d’Italia, attualmente privo di rappresentanti nel civico Consesso, mentre sembrano stranamente fermi al palo il Partito democratico, la prima forza politica del centrosinistra, ed il partito di Azione che ancora non ha svelato con quale coalizione intenderà schierarsi o se vorrà ripercorrere la strada a livello nazionale presentandosi agli elettori come terzo polo. Ma soprattutto il Partito Democratico che ha una struttura di partito con segretario e direttivo ed in consiglio dispone di tre esponenti di peso, ufficialmente iscritti al Pd, Rosellina Madeo, Lugi Promenzio, Aldo Zagarese, ma che fino ad poco tempo fa non era presente in consiglio come gruppo, non ha ancora attivato alcun meccanismo per riunire le forze che si richiamano al centro sinistra.

