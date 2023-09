Cosenza, l'assessore al Bilancio getta la spugna: Franco Giordano si è dimesso

Franco Giordano, assessore al Bilancio del Comune di Cosenza (ormai ex...), ha inviato una lettera di dimissioni improvvisa questa mattina, annunciando così la sua volontà di rinunciare all'incarico. Giordano, un assessore "tecnico" con esperienza nell'analisi e risanamento dei conti pubblici, aveva assunto l'incarico il 21 dicembre 2021. La notizia delle sue dimissioni è stata una sorpresa per tutti, compreso il sindaco Franz Caruso. La situazione finanziaria del Comune di Cosenza è stata descritta come grave da Giordano nel recente passato e ora il sindaco dovrà cercare un sostituto adeguato per gestire la delicata situazione economica del comune.