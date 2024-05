Amministrative a Montalto, un’appassionante sfida a tre TUTTE LE LISTE

La grande corsa delle elezioni Amministrative 2024 è ufficialmente iniziata. Tre i candidati a sindaco, trecentoquattro gli aspiranti alla carica di consigliere comunale ma solo sedici di loro saranno scelti dagli elettori montaltesi, nelle due giornate dell’8 e 9 giugno prossimo. Tra questi, undici siederanno tra i banchi della maggioranza e cinque tra quelli di minoranza. Sono, questi, alcuni dei numeri che hanno caratterizzato la tradizionale sfilata, terminata poco dopo mezzogiorno di ieri, negli uffici della Segreteria generale del Comune di Montalto Uffugo, per il tortuoso e delicato iter di presentazione delle varie candidature e dei programmi elettorali alle prossime ed attese elezioni per il rinnovo del Civico consesso.

Nessuna sorpresa per i nominativi dei candidati a sindaco. Restano confermati i tre papabili, che rispondono ai nomi di Mauro D’Acri, Biagio Faragalli ed Emilio Viafora. Nove le liste che definiscono la corsa alla carica di primo cittadino di D’Acri: “Moderati per Montalto”, “Forza popolare”, “Kore”, “Agorà”, “Libera – Mente”, “Montalto in Comune”, “Montalto Protagonista”, “Primavera Democratica”, “Progresso ed Innovazione”.

La coalizione di Mauro D’Acri, dunque, con al suo interno liste tutte civiche, è pronta a gareggiare con i suoi competitors. Il primo competitor ad annunciare “urbi et orbi” la sua corsa per aggiudicarsi la fascia tricolore è stato Emilio Viafora, sin da subito, non ha avuto dubbi a scendere in campo ed è stato anche il primo a presentarsi pubblicamente agli elettori. A sostenere la discesa in campo di Emilio Viafora è la lista “Emilio Viafora sindaco”, in una campagna elettorale che ha già surriscaldato il clima ed è entrata, ormai, nel vivo.

Improntata al civismo anche la coalizione di Biagio Faragalli, sostenuto anche lui da nove liste, quali: “Biagio Faragalli sindaco”, “Montalto Uffugo Azzurra”, “Passione Civica”, “La migliore Montalto Uffugo”, “Prospettiva Futura”, “Amo Montalto”, “Montalto Solidale”, “Radici e Futuro” e “Promozione Montalto”. Una corsa a tre, dunque, per un’ambita poltrona in un clima politico che in questi mesi si è contraddistinto per attriti, colpi di scena e tensioni. Ad iniziare dalla mancata scelta da parte del sindaco uscente Pietro Caracciolo che ha provato a convergere inizialmente su di un nome da candidare, che fu quello di Luigi Formoso, come espressione della sua maggioranza. Una scelta che, poi, non ha avuto un prosieguo. Formoso, infatti, lanciò la sua candidatura ma la ritirò, per motivi personali, subito dopo, portando così Caracciolo ad annunciare un “liberi tutti” verso i suo membri di maggioranza, i quali, sono stati inglobati all’interno delle varie coalizioni di D’Acri e di Faragalli.

Stessa cosa per i consiglieri di minoranza uscenti che sono all’interno di queste stesse coalizioni. Ad arrestare la sua corsa verso la fascia tricolore non è stato solo Luigi Formoso ma anche Antonio Brogno. Brogno, segretario cittadino dell’Idv, dapprima candidato alla carica di sindaco con tre liste a suo sostegno, nel corso delle settimane ha perso pezzi con l’abbandono di due sue liste, dirottate, adesso, all’interno della coalizione di Biagio Faragalli sindaco, decidendo così di ritirare la sua candidatura e a sostenere, invece, quella a sindaco di Mauro D’Acri, finendo all’interno di una delle sue nove liste come aspirante consigliere comunale. Le spaccature, quindi, all’interno di partiti e gruppi non sono mancate e sono proprio le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale a trasformarsi in un vero e proprio termometro dell’unità dei partiti.

In vista delle Amministrative, infatti, vengono alla luce gli attriti interni perché fare sintesi sulla scelta dei candidati non è sempre cosa semplice. Proprio come è successo all’interno del partito di Forza Italia, dove sono state settimane calde per gli azzurri montaltesi, alla ricerca di un’unità che, poi, non si è raggiunta. Tre i nomi legati al partito che hanno lavorato in modo autonomo: Mario Speranza, Raffaele Allevato, Gigi Catanzaro, Biagio Faragalli e l’ex consigliera provinciale Pina Sturino.

Il suo segretario cittadino Faragalli è candidato a sindaco e con Gigi Catanzaro in coalizione il partito ha cercato di rinsaldassi ma alcune liste forziste sono, invece, con la coalizione del candidato a sindaco Mauro D’Acri. Il partito di Tajani, dunque, è arrivato a queste Amministrative 2024 visibilmente spaccato, proprio come risulta esserlo anche il Partito democratico. Il Pd montaltese ha, con il ritiro della candidatura a sindaco di Lugi Formoso, evidenziato una frattura insanabile. Con una scelta di campo, una parte dei Democrat montaltesi ha deciso di appoggiare il segretario cittadino di Forza Italia, Biagio Faragalli, candidato alla carica di sindaco. Tra le liste della coalizione di Faragalli, infatti, c’è la lista “La Migliore Montalto Uffugo”, rappresentata da Silvio Ranieri, consigliere comunale, prima nelle file della maggioranza, poi, passato all’opposizione. L’altra parte del Pd, invece, il cui segretario cittadino è Francesco De Luca, ha deciso, con una lista “Primavera Democratica” ad entrare a far parte della coalizione di Mauro D’Acri, sostenendo la sua corsa verso la carica di primo cittadino e sancendo con lo stesso un accordo di programma.

Scelta questa che ha provocato l’ira di alcuni militanti del partito di Elly Schlein. I partiti a Montalto Uffugo, dunque, ci hanno provato a concertare per lunghe settimane e a risanare le spaccature interne senza alcun esito positivo, così, sia il Partito democratico che Forza Italia restano spaccati in questa loro discesa in campo. Se pur in un clima politico non facile, ormai, gli occhi sono tutti puntati all’esito che il prossimo 8 e 9 giugno uscirà fuori dalle urne montaltesi. Un territorio che si è visto amministrato per un decennio consecutivo dal sindaco uscente Pietro Caracciolo e che non aveva nascosto la sua volontà di scendere nuovamente in campo per un ipotetico terzo mandato.

Mentre, infatti, è passata la legge del terzo mandato per i comuni al di sotto dei 15 mila abitanti, su Montalto Uffugo, comune con i suoi oltre 20 mila residenti, la possibilità è sfumata. Con essa anche il sogno di Caracciolo di ricandidarsi alla carica di primo cittadino. Inizialmente, il sindaco uscente si è posto come traghettatore della sua maggioranza in una nuova coalizione. Poi, il progetto non si è concretizzato, decidendo lo stesso Caracciolo di restare fuori da questa tornata elettorale.

«Non mi candido, con la politica ho chiuso», annunciò l’attuale sindaco di Montalto Uffugo, durante uno degli ultimi Civici consesso, e tra bilanci e saluti concluse con la promessa di portare a termine prima del suo fine mandato altri progetti. Tra questi la piazza a Settimo: «Spero di acquistare il terreno prima della fine del mio mandato, poi sarà il prossimo sindaco a concludere il progetto». Uno dei progetti, questo, sul quale si stanno concentrando anche i comizi dei competitors per conquistarsi la fiducia degli elettori.