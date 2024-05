Amministrative a Montalto Uffugo, Emilio Viafora agli elettori: «Siamo pronti al confronto»

Pioggia e maltempo non hanno fermato la tappa di apertura della campagna elettorale del candidato a sindaco Emilio Viafora. Centinaia le persone che hanno riempito piazza Pietro Guido, nel cuore del centro storico montaltese, per ascoltare le linee programmatiche della lista in suo sostegno.

Grande l’interesse dei cittadini presenti. La piazza è rimasta piena fino all’ultima parola pronunciata da un VIafora carico e propositivo, rimarcando l’importanza dei temi trattati e la fiducia nel progetto politico presentato. Durante il discorso, Emilio Viafora ha affrontato, infatti, molteplici argomenti cruciali per il futuro di Montalto Uffugo. Tra i principali, l’istruzione ha avuto un ruolo di primo piano, con proposte per migliorare le strutture scolastiche e potenziare le opportunità formative per i giovani del territorio. L’identità montaltese è stata celebrata con orgoglio, sottolineando l’importanza di preservare e valorizzare le tradizioni locali e il patrimonio culturale.