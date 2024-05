Pd Cosenza, la rigenerazione svanisce tra le... correnti

Nel laboratorio dem cosentino la fase della rigenerazione politica sembra incagliata tra gli avanzi di un partito sfaldato e corroso dalle correnti. Le attuali divisioni scavano il fossato in mezzo ai malumori che rischiano di disperdere il partito tra le rovinose pieghe di una liturgia della discordia che sta amplificando le coliti ulcerose e il senso di disorientamento. I focolai di ribellione ardono un po’ ovunque e non sarà facile liberarsi in fretta dal peso dei veti incrociati e delle correnti. Ma il partito sprigiona ancora quell’identità che gli ha permesso di scavare un solco nella sinistra italiana e anche dall’area del dissenso giungono appelli.

Le accuse a Caruso Giacomo Mancini, Sergio De Simone, Alessandro Grandinetti, Saverio Carlo Greco, provano a suggerire una correzione nella rotta: «Il passaggio elettorale del rinnovo del parlamento di Bruxelles rappresenta un appuntamento fondamentale. A Cosenza, in particolare, si gioca una partita politica difficile, in un campo reso quasi impraticabile dalla situazione amministrativa locale».