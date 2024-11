Un nuovo inizio a Mendicino: approvato in Consiglio comunale il Bilancio Stabilmente Riequilibrato

Il Consiglio Comunale di mendicino ha approvato il Bilancio Stabilmente Riequilibrato - un atto fondamentale per il futuro di tutta la comunità. La votazione, che ha avuto luogo nella serata di ieri - 15 novembre 2024 - segna un momento cruciale per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Irma Bucarelli, e per i cittadini.

«Il Bilancio Stabilmente Riequilibrato rappresenta non solo un adempimento necessario per garantire la stabilità finanziaria del nostro comune, ma costituisce anche il primo passo verso un rilancio delle politiche locali a favore della comunità. Il nostro obiettivo prioritario è quello di riportare al più presto l’equilibrio finanziario nel nostro Ente, in un arco temporale di tre anni anziché cinque e questo sarà fatto non mortificando la comunità ma tagliando i costi superflui e razionalizzando le spese, pur garantendo i servizi essenziali» - il commento del Sindaco .

Per Irma Bucarelli, «l'approvazione del bilancio rappresenta un segnale di responsabilità e di impegno da parte del Consiglio Comunale. È stata una sfida complessa, che sono certa riusciremo tutti a vincere»