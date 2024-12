Referendum città unica, la voce di Cosenza: “Opportunità da cogliere, ma la gestione deve essere oculata” VIDEO

Nel giorno del referendum Cosenza si reca alle urne. Non in massa, ma c'era da attenderselo, però la Città dei bruzi non si tira indietro e argomento i motivi del sì, così come quelli del no, che non mancano. C'è chi parla di opportunità da cogliere e di progresso, precisando che serva anche una gestione illuminata per poter far crescere quella che diventerebbe una città grandissima. Non mancano anche le visioni contrarie, che sperano nel mantenere intatta l'attuale Municipalità.