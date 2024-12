Cassano Ionio, il Consiglio comunale approva a maggioranza il progetto del tratto Sibari-Rossano della Statale 106 jonica

“Il progetto – ha spiegato a tal proposito il sindaco Giovanni Papasso – è riferito alla realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento del tratto calabrese della Ss 106 Jonica, infrastruttura che rappresenta un corridoio fondamentale per lo sviluppo socio–economico delle regioni che attraversa (Puglia, Basilicata e Calabria), nonché di tutto il Sud Italia e dell’intera nazione e che difatti è inserita nell’elenco delle infrastrutture strategiche. La costruzione dell’infrastruttura – ha ribadito in conclusione – è un elemento fondamentale anche per lo sviluppo socio-economico della comunità di Cassano”.

Già a giugno, nell’ambito del procedimento della conferenza di servizi decisoria, il Comune di Cassano All’Ionio, rappresentato dal Sindaco Giovanni Papasso, aveva espresso parere favorevole al progetto in questione a condizione che si prendesse atto della formulata richiesta attinente al mantenimento in progetto dell’intervento di adeguamento della Statale 534 verso mare.

Un punto di vista sposato dall’intera maggioranza che, nel corso dei lavori del consiglio, ha preso atto del progetto di fattibilità tecnico economica redatto da Anas e reso disponibile all’Ente proprio in sede di indizione della conferenza di servizi decisoria e i cui principali interventi riguardano la realizzazione di una nuova infrastruttura di circa 32 chilometri, di cui solo 4 chilometri interessano il comune di Cassano.

Nel dettaglio, il nuovo tracciato della Ss 106, che prevede 9 svincoli, 28 viadotti per un totale di circa 4,5 chilometri e una galleria artificiale di circa 1,3 km nel territorio del Comune di Corigliano-Rossano, si sviluppa in variante rispetto alla Ss 106 Radd. esistente, percorrendo un corridoio intermedio situato fra quest’ultima e il vecchio megalotto 8. L’infrastruttura (dopo l’abitato del Comune di Corigliano-Rossano) si sviluppa in parallelo con la linea ferroviaria Metaponto-Reggio Calabria, separandosi da essa nell’area di Sibari, per poi raggiungere la Ss 534, che viene adeguata a strada di categoria B «strada extraurbana principale» con quattro corsie, due per senso di marcia. Il tracciato prosegue, poi, lungo la Statale 534, senza soluzione di continuità, fino allo svincolo di Sibari, terminale sud del megalotto Sibari-Roseto Capo Spulico attualmente in costruzione, segnando così la fine dell’intervento.