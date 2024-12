Il Comune di Scalea verso lo scioglimento: si dimettono nove consiglieri

Finisce l’era dell’amministrazione a guida del sindaco Giacomo Perrotta. Questa mattina, nove consiglieri comunali hanno rassegnato le proprie dimissioni, protocollandole intorno alle 8,30. Tra i firmatari, anche l’ex vicesindaco Annalisa Alfano - dimessasi nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, durante il quale aveva votato a sfavore della mozione di sfiducia presentata da sette consiglieri di minoranza - e l’ex capogruppo di maggioranza, anche lei dimessasi recentemente a seguito della decisione del primo cittadino di aderire a Forza Italia. Pertanto, i nove consiglieri dimissionari sono Giuseppe Angona, Raffaele D’Anna, Eugenio Orrico, Angelo Paravati, Francesco Silvestri, Giuseppe Antonio Torrano, Giovanna Versace, Gianna Fiore e Annalisa Alfano. È, dunque, ormai certo ormai lo scioglimento del Consiglio comunale.

“È stato un onore servire il mio paese - ha dichiarato, a caldo, l’ormai ex sindaco Giacomo Perrotta - I traditori sono e resteranno tali in eterno. A brevissimo, a mente fredda, farò una diretta in cui analizzeremo la situazione chiamando le cose per nome e cognome. A presto e grazie ancora a tutti”. Anche per Scalea, dunque, così come già accaduto per Cetraro, si profila la gestione commissariale dell’ente comunale, fino alle prossime elezioni. Si va, infatti, verso lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale, in un clima politico caratterizzato da divisioni e risentimenti, facendo intravedere una campagna elettorale molto dura, visto che, soprattutto in questo ultimo scorcio di consiliatura, si sono consumati una serie di strappi che non potranno non incidere profondamente sul futuro politico della città.