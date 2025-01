La presidente della Provincia di Cosenza confermata nel Direttivo UPI

È di ieri la lettera di nomina a firma del Presidente UPI Pasquale Gandolfi, che conferma la Presidente della Provincia di Cosenza nel Direttivo della stessa Unione delle Province d’Italia.

Questa nomina rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto e dell'impegno profuso da Rosaria Succurro, nella gestione delle tematiche provinciali a livello nazionale.

La Presidente Succurro ha dimostrato, nel corso del suo mandato, una costante dedizione alla promozione degli interessi delle province italiane, affrontando sfide cruciali e contribuendo attivamente a sviluppare politiche che rispondano alle esigenze dei territori.

«Essere parte del direttivo UPI è un onore e una responsabilità che accolgo con entusiasmo. Continuerò a lavorare con impegno, per garantire che le province abbiano voce in capitolo e che le loro istanze siano ascoltate a livello nazionale» ha dichiarato la Presidente.

La conferma nel direttivo UPI permetterà alla Presidente Succurro di continuare a portare avanti progetti e iniziative volti a migliorare la qualità della vita nei nostri territori, nonché a rafforzare la cooperazione tra le province italiane.

Rosaria Succurro ringrazia sentitamente il Presidente UPI, Pasquale Gandolfi, per la fiducia accordatale e per la stima reciproca nutrita.

Un ringraziamento, infine, a tutti coloro che l’hanno sostenuta in questo percorso, certa che insieme si continuerà a lavorare per un futuro migliore per le province italiane.