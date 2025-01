Cosenza sosterrà la candidatura di Reggio Calabria a “Capitale Italiana della Cultura” 2027

“L’Amministrazione Comunale di Cosenza sosterrà, patrocinandola, la candidatura di Reggio Calabria a “Capitale Italiana della Cultura” 2027”. E’ quanto afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso che, accogliendo favorevolmente la richiesta fattagli pervenire dal sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, si è fatto personalmente promotore della iniziativa.

“Riconosco l’importanza strategica che riveste per una città l’essere insignita del prestigioso titolo di “Capitale Italiana della Cultura – ha scritto il sindaco Franz Caruso al collega Falcomata, informandolo della iniziativa intrapresa - a cui anche la mia Cosenza ha concorso non più tardi dello scorso anno, con un progetto di straordinario valore “ “Dai sogni ai segni” che stiamo, nonostante l’esclusione, portando avanti per rinverdire nel nostro territorio culturalmente vocato, quel clima di forte impulso e fermento intellettuale, vivace e dinamico, che ne hanno fatto l'Atene della Calabria, la città di Telesio e dell'Accademia cosentina. Certamente la designazione di Reggio Calabria a “Capitale Italiana della Cultura” 2027, che io mi auguro si possa festeggiare insieme a tutta la Calabria, non solo rappresenterebbe per la città dello Stretto una indiscutibile e meritata opportunità di sviluppo, con ricadute economiche e sociali rilevanti, quanto contaminerebbe degli stessi benevoli benefici l’intera regione. Sono da sempre convinto, infatti, che un territorio cresce se lo fa tutt’ insieme, in una visione ampia, collettiva e partecipata che unisce e non separa e che privilegia l’unione e non la divisione”.