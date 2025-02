Elezioni comunali a Rende. Gli ex consiglieri scelgono Iantorno come candidato

Rimane Pierpaolo Iantorno, ad oggi, l'unica e sola proposta di candidato a sindaco sul tavolo del comitato. Mercoledì sera l'ennesima, ulteriore, riunione con un rinvio a lunedì pomeriggio. Non oltre. Iantorno, l'ex assessore della giunta Manna poi dimessosi, è la proposta indicata da Mario Bartucci, altro ex amministratore della città, per nome e per conto di Amerigo Castiglione, Mario Rausa, Pasquale Costabile, Enrico Monaco, Michele Morrone e Massimiliano De Rose. Nove persone, tutti vecchi amministratori rendesi, che provano la scalata comunale. Va bene per tutti Iantorno? Evidentemente no, se si è deciso di prendere altro tempo.

Sandro Principe, che giura e spergiura di non volersi candidare se non considerato, da tutti, come “riserva della Repubblica”, ha tracciato la linea più chiara. “Auspicavamo una unione di intenti e condivisioni dopo la battaglia referendaria ma prendiamo atto che così non è. Negli ultimi anni abbiamo fatto opposizione al governo Manna e Iantorno è stato assessore in quella Giunta…”, avrebbe detto, secondo le fonti sentite. Se non è stata dunque una bocciatura alla candidatura di Iantorno, poco ci manca. Da qui la richiesta di altri quattro giorni di tempo per portare al tavolo una proposta diversa e poi, eventualmente, decidere metodo e personalità su cui spingere tutti insieme. Il vicolo è stretto, senza girarci troppo intorno. I margini di manovra ancora meno. Lo pensano tutti; non solo il gruppo che propone Iantorno, se rimane tale. Ma anche i vari De Bartolo, per Idm, La Deda e Simonetti per Attiva Rende, Lorenzo Principe ed Adamo per Innova, Tenuta per il Psi e Liparoti per la Fed riformista, oltre allo stesso Principe.