Elezioni amministrative a Rende, bocciato Iantorno ora restano tre giorni per trovare un altro candidato

È durata poco meno di 40 minuti la riunione del comitato. Poco tempo per far dire a Principe, Talarico, Simonetta, De Bartolo, Cofone, La Deda, Bonofiglio, Liparoti, Adamo, Scola, Principe (Lorenzo) “no” alla candidatura messa sul tavolo da Pierpaolo Iantorno, proposto a sua volta, da Castiglione, Rausa, Bartucci, Monaco, Costabile. Le motivazioni? “Politiche”. Iantorno è stato assessore della giunta Manna con cui si è stati all'opposizione. Punto e a capo. Il comitato si è dato ulteriore tempo, altri tre giorni, per proporre una candidatura diversa ma ormai si da per certa la rottura tra le parti. Chi indicheremo tutti quelli che hanno bocciato Iantorno? E cosa farà quest'altro gruppo di ex amministratori che ha tentato la scalata? Intanto arriva la proposta del Coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Giorno, che invita le forze progressiste al "tavolo delle idee" in vista delle Elezioni Amministrative. “Come Movimento 5 Stelle intendiamo iniziare il percorso verso le prossime elezioni comunali a Rende, partendo dal confronto sui temi, per questo abbiamo deciso di lanciare il “Tavolo delle Idee”. Un’iniziativa aperta a tutte le forze politiche cittadine, ai comitati, all’Università, alle sigle sindacali e alle associazioni che si riconoscono nell’area progressista e che intendono contribuire attivamente alla costruzione di una nuova visione per la città”, annunciano.