L’amministratrice comunale Antonietta Cozza: La cultura dev’essere il motore di Cosenza

La città di Bernardino Telesio è stata a lungo definita l’«Atene della Calabria». Una lunga scia di studiosi, artisti, musicisti, letterati e poeti ne hanno illuminato la Storia. Una Storia arricchita pure dall’amore che l’imperatore Federico II mostrò verso il capoluogo bruzio presenziando alla consacrazione della Cattedrale e donando, nell’occasione, alla popolazione cattolica una splendida stauroteca tutt’ora custodita dall’Arcidiocesi.

Antonietta Cozza è la delegata del sindaco alla Cultura: è per questo che le abbiamo posto alcune domande. Per capire cosa si progetta e cosa si muove.

Consigliere Cozza cosa state facendo nel settore di cui si occupa?

«Proviamo a modellare un diverso paesaggio sociale e culturale costruendo e, soprattutto, affiancando e sostenendo una cultura che nasce dal basso, dalla resistenza, dall’impegno quotidiano di artisti, intellettuali e cittadini che seminano visioni alternative . Perché questa è una straordinaria - e direi unica -peculiarità della nostra città: una germinazione di attività culturali che si muovono in maniera centripeta nella città con particolare presenza nel centro storico su cui la nostra amministrazione sta puntando come luogo di rinascita e ricostruzione».

Mi faccia degli esempi altrimenti tutto rimane fumoso...

« Nel centro storico , non dimentichiamolo, ci sono 22 cantieri del CIS che stanno lentamente cambiando la forma della sua comunità e soprattutto si sta puntando sulla promozione di un reinsediamento e potenziamento di attività di associazioni ed imprese culturali, artistiche e artigiane, soprattutto giovanili. Ne sono state già finanziate 12 nel 2023. Altre 8 sono in incubazione presso l’incubatore di Start up di Unical che si è insediato, grazie alla nostra amministrazione ,nel Complesso di via San Tommaso nel rione Santa Lucia. Cinque sono nate spontaneamente sulla scia di questa rinascita che, lentamente ma costantemente, vede germogliare i semi che con pazienza e determinazione abbiamo piantato nei vari rioni di Cosenza Vecchia. In questo contesto ha riaperto la Casa delle Culture che sta proponendo una significativa attività artistico culturale e musicale. E sempre in questo percorso nella Cosenza storica svetta il teatro Alfonso Rendano dove , per la prima volta, per l' anno abbiamo presentato un cartellone unico ricchissimo di musica concertistica e sinfonica, opere liriche , danza, spettacoli di prosa, musical, matinée per le scuole che ha preso avvio nel mese di ottobre per concludersi ne mese di maggio per un totale di oltre 40 spettacoli. Non dimentichiamo che , proprio nel teatro Rendano, è nata, nel 2022, la nostra straordinaria Orchestra Sinfonica Brutia, diretta dal maestro Francesco Perri, che è il risultato di un percorso trentennale di tradizione sinfonica a Cosenza, con il Teatro “Alfonso Rendano” come sede istituzionale e il supporto del Conservatorio “Giacomantonio” e del Comune di Cosenza. La Brutia sta compiendo un vero e proprio miracolo progettuale , solo nel 2024 sono state realizzate 15 produzioni, 11 extra-regionali e 2 concerti in ospitalità. Nella primavera scorsa sono state presentata anche due nuove costole e dell' Orchestra Brutia , la Brutia Junior e la Brutia Young , composte da giovani e giovanissimi musicisti. E c’è una novità: il 20 febbraio debutta , al teatro Rendano, l' Orchestra Femminile Brutia - Brutia Domina - che è un assoluto unicum in Calabria e si pone l' obiettivo di promuovere la musica e valorizzare il talento artistico femminile».

Il festival delle Invasioni si ripeterà quest’anno, oppure va in soffitta?

«Certo, ci sarà una nuova particolare edizione delle Invasioni dopo il grande successo dello scorso anno, con i suoi “sguardi diffusi”, che avrà un forte coinvolgimento della città».