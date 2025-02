Castrovillari, dissesto del Municipio. Atti rimessi alla Consulta

Sollevata una questione di legittimità costituzionale che allunga i dubbi dei castrovillaresi sul futuro stesso della città. La «Corte dei Conti della Calabria, in riferimento all’opposizione proposta dal sottoscritto e da altri tre amministratori – sottolinea il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito – ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte Costituzionale sulla non manifesta infondatezza dell’eccezione proposta circa l’incostituzionalità dell’articolo 248, T.U.E.L».

Lo Polito ricorda che la «Corte dei Conti contestava l’aver contribuito (non provocato) il dissesto del Comune di Castrovillari». Con tale ordinanza «la Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la questione posta atteso che appare irragionevole non verificare l’apporto causale degli amministratori ed in ragione di ciò calibrare, ove esiste responsabilità, alla relativa sanzione. Questo primo risultato rende ragione alle osservazioni poste sin dall’inizio della vicenda che, si ribadisce, ha portato all’apertura di un giudizio sanzionatorio ora al vaglio della Corte Costituzionale circa la ragionevolezza delle sanzioni». Il profilo di illegittimità adesso dovrà, per forza, essere vagliato dai giudici costituzionali, tanto da dilatare considerevolmente i tempi di definizione del procedimento che vede il sindaco Lo Polito e alcuni suoi amministratori, indicati dai giudici della Corte dei Conti proprio per aver contribuito alla creazione del dissesto finanziario dell'Ente. Dal 2012 – si ricorda – i castrovillaresi sono alle prese con un piano di rientro lacrime e sangue. Dentro ci sono diversi fattori impositivi che hanno portato, per causa di forza maggiore, le aliquote al massimo possibile.