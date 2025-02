Cosenza, Locanto pronta a diventare vicesindaco

Maria Locanto pronta a vestire i panni di vicesindaco a Palazzo dei Bruzi. La proposta avanzata in più circostanze dal Pd, inizia a prendere forma e sostanza. Ieri mattina i vertici locali dei democrat hanno incontrato il sindaco, Franz Caruso, nella Federazione bruzia, formulando al primo cittadino la decisione assunta dal Pd nei giorni precedenti in una riunione andata in scena sempre nel quartier generale di corso Mazzini.

Sul nome della Locanto, presidente dell’assemblea provinciale, non c’erano mai state riserve, gradita sia a livello nazionale dal partito della Shlein, sia nelle componenti regionali e cittadine, molto apprezzata anche dallo stesso inquilino del Comune e dalla sua maggioranza di centrosinistra.

Caruso, che dovrebbe ufficializzare la nomina a stretto giro di posta, ha apprezzato la linea unitaria impostata dal Pd, in predicato di essere adottata pure in futuro per certificare la bontà del nuovo percorso intrapreso da un partito alla perenne ricerca della compattezza.

Si conclude, pertanto, la fase delle trattative avviata nelle scorse settimane, per non dire mesi, quando l’idea Maria Locanto incominciava a farsi largo prepotentemente, considerata figura di raccordo e capace di offrire un contributo fattivo alla squadra di governo locale, affiancata all’attuale vicecapogruppo del Partito democratico al Senato, Francesco Boccia, all’epoca in cui quest’ultimo dovette traghettare il partito in riva al Crati in qualità di commissario territoriale, nel medesimo periodo delle elezioni amministrative a Cosenza, rispetto alle quali il Pd sostenne la candidatura di Caruso nella scalata a Palazzo dei Bruzi.