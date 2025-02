Cosenza, convegno "Un lavoro giusto per una terra più giusta". Durigon: "Impegnati contro le discriminazioni"

«L'impegno, mio e del governo, è trovare al più presto le risorse per far uscire la Calabria da questo gap che registriamo nel mondo del lavoro. Il lavoro nero non può essere tollerato e bisogna creare le giuste azioni non solo per ridurre il divario, ma per eliminare ogni forma di discriminazione nel mondo del lavoro». Lo ha detto Claudio Durigon sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali, intervenuto in collegamento al convegno organizzato a Cosenza dall’Osservatorio contro le discriminazioni nei luoghi di Lavoro, dal titolo «Un lavoro giusto per una terra più giusta». Sicurezza sui luoghi di lavoro, emersione del lavoro nero e gestione organica delle politiche attive sono stati gli argomenti affrontati nel corso della tavola rotonda. «Si parte dagli uffici del lavoro - ha dichiarato Ornella Cuzzupi presidente dell’Osservatorio contro le discriminazioni nei luoghi di Lavoro - che sono stati riorganizzati perché erano il tallone d’Achille di questa terra, c'erano ma non erano funzionanti. Adesso si stanno attivando grazie alla Regione Calabria che ha dato questo cambio di passo. Adesso però vanno implementate le politiche attive sul territorio».