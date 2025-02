Locanto vicesindaca di Cosenza, oggi l’annuncio ufficiale

Oggi l’annuncio ufficiale in conferenza stampa. L’esecutivo targato Franz Caruso si appresta ad accogliere il nuovo vicesindaco, che risponde al nome di Maria Locanto, presidente dell'assemblea provinciale del Pd.

La proposta, poi diventata realtà, l'aveva avanzata proprio il Partito democratico, favorevolmente accolta dall’inquilino del Municipio, in procinto di riempire una casella rimasta vacante per più di un anno, da quando, in pratica, il primo cittadino revocò la delega di vicesindaco e assessore a Maria Pia Funaro. Il Pd non ha mai nutrito dubbi rispetto all’idea Locanto, indicata all’unanimità dalla Federazione guidata da Vittorio Pecoraro e pronta ad incassare il via libera di tutte le componenti democrat. Oggi pomeriggio (ore 15) l'annuncio ufficiale, dunque, durante un incontro convocato da Caruso a Palazzo dei Bruzi, a pochi giorni di distanza dalla riunione tenuta nel quartier generale del Pd, nel corso della quale il partito comunicò al sindaco la decisione assunta, frutto di un percorso unitario e avvenuta in modo collegiale.

Un metodo che il Pd intenderà adottare anche in altre circostanze, specie in presenza di qualche consultazione elettorale, sposando la linea tracciata dal Nazareno e dalla segretaria Elly Schlein. All’orizzonte, infatti, si profilano interessanti appuntamenti con le urne, a iniziare da Rende e la compagine capeggiata da Pecoraro ha già impostato un lavoro d'insieme nella speranza di centrare gli obiettivi prefissati. Palazzo dei Bruzi rappresenta un banco di prova importante in tal senso, nonostante il rapporto politico-istituzionale tra il Partito democratico e la maggioranza di governo locale non abbia mai conosciuto momenti di flessione dalle scorse amministrative.