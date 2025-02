Paola, Politano potrebbe riprovarci: Perrotta e Ciodaro gli sfidanti?

Ci potrebbero essere addirittura meno di tre mesi per preparare una tornata elettorale che per tanti versi rappresenta una novità per la città di Paola. Turno unico, nessun voto incrociato e nessun ballottaggio. Nessuna aggregazione tra più liste sarà possibile in virtù di quei numeri che portano Paola dopo tantissimi anni sotto i 15mila abitanti. Da città a paese, verrebbe da dire. Come spiega il Movimento politico culturale “Paolab”, «ad incidere nel passaggio dai 17.195 abitanti del 2001 ai 14.799 odierni sono stati diversi fattori. I partiti nel frattempo non solo sono in sofferenza numerica ma sono anche luoghi intercambiabili con le liste civiche. Restiamo un comune che in meno di un quarto di secolo ha perso oltre 2mila abitanti».

La differenza in queste elezioni dovrebbero farla i grossi portatori di voti. Giovanni Politano si sta già riorganizzando con i suoi fedelissimi. Sembra quasi certa una sua ricandidatura. Il tempo però stringe. Presumibilmente, si potrebbe tornare alle urne già a maggio. Una delle date utili sarebbe l’11. Poco tempo per le alleanze e per preparare le liste. Si fanno già i nomi dei possibili sfidanti. Tra i papabili ci sono Roberto Perrotta, tre volte primo cittadino, ed Emira Ciodaro, candidata a sindaco alle ultime elezioni e sconfitta da Politano al ballottaggio. Ma ne potrebbero anche emergere altri dal gruppo di opposizione che ha sfiduciato Politano, così come si attende un candidato di sinistra.

La minoranza spiegherà a inizio della prossima settimana l’operazione che ha portato a raccogliere le firme per mandare a casa l’Amministrazione. La sfiducia ha comportato anche la perdita del seggio alla provincia di Cosenza del consigliere con deleghe ai fondi Pnrr e alla digitalizzazione, Alfonso D’Arienzo. Il forzista ha spiazzato tutti. Nessuno credeva difatti che D’Arienzo avrebbe davvero sfiduciato Politano. Ha invece rinunciato a un incarico importante, mentre altri in passato hanno pensato bene a salvare la poltrona.

La sfiducia manda a casa anche Totonno Logatto, l’assessore di espressione del consigliere comunale Sandra Serpa, e di Fdi che è la nona firmataria del documento. Anche loro non hanno avuto problemi nonostante tutto a ritenere conclusa l’esperienza politico e amministrativa.

Nel frattempo si è insediato ieri il commissario prefettizio Lucia Iannuzzi. Il segretario generale del Comune di Paola, Marisa Immacolata Ginese, ha difatti dato esecuzione al decreto che attribuisce tutti i poteri alla Iannuzzi che guiderà la città di Paola fino alle prossime elezioni.