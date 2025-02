Consiglio sciolto a Paola, la ex capogruppo Emira Ciodaro lascia Forza Italia

Patatrac Forza Italia. Le prossime elezioni ci presenteranno un Comune con una massa passiva di 21milioni di euro e un centrodestra allo sbando senza una linea comune e unitaria. E dal partito azzurro se ne vanno adesso in tanti. Compreso il capogruppo uscente di Emira Ciodaro che sbatte la porta a Forza Italia che l’aveva presentata quale candidato ufficiale nel 2022, ma che non ha saputo tutelarla. Un partito che si considerava “liberale e difensore dei principi quali lealtà e verità” e che fosse nel contempo “rispettoso delle delicatissime dinamiche politiche locali”. Un partito in poche parole come spiega Emira Ciodaro che avrebbe dovuto: “valorizzare le proprie risorse umane sul territorio che con abnegazione hanno costruito consenso utile alla crescita dello stesso”. E invece ha aperto la porta agli ultimi arrivati - l’area del sindaco uscente - che ha causato spaccature. Dopo quattro anni di battaglie iil gruppo di Ciodaro (Forza Paola Domani) si riprender la sua autonomia di forza civica al servizio della città.