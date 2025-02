Cosenza, rete in fibra ottica nei piccoli borghi: la presidente della Provincia incontra i rappresentanti di FiberCop

Risultati molto importanti, perché su 150 comuni ricadenti nel territorio provinciale in ben 117 sono già iniziati i lavori. Ma il dato più significativo, per la Presidente della Provincia, è che «sui 41 Comuni calabresi in cui i lavori sono già terminati, ben 36 sono della provincia di Cosenza. Un trend molto alto, il più alto di tutta la regione, che mi riempie di un orgoglio che voglio condividere con tutti i miei collaboratori che hanno consentito il raggiungimento di questo risultato con la loro professionalità e il loro impegno», il commento.

Nel corso dell’incontro si è discusso di digitalizzazione e dei risultati sin qui già ottenuti dalla Provincia di Cosenza, in ordine alla mappatura e alla copertura con la rete in fibra ottica del territorio provinciale.

La Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro ha incontrato i rappresentanti della società FiberCop e i membri del Dipartimento ministeriale per la Trasformazione Digitale, per discutere delle strategie di digitalizzazione e dell'importanza della rete in fibra ottica nei piccoli borghi, un tema cruciale per combattere lo spopolamento promuovendo il lavoro da remoto.

Rosaria Succurro ha analizzato i vantaggi della diffusione della connettività in fibra nei territori meno popolati, evidenziando come una rete digitale robusta possa rappresentare un volano per lo sviluppo economico e sociale. La Presidente ha sottolineato l'impatto positivo che una connessione veloce e stabile può avere sulla vita quotidiana dei cittadini, facilitando l'accesso a servizi pubblici, educazione e opportunità lavorative.

«Investire nella digitalizzazione delle nostre aree rurali è fondamentale per garantire un futuro sostenibile e attrattivo per i giovani. La fibra ottica non è solo una questione tecnologica, ma una vera e propria opportunità per combattere lo spopolamento dei piccoli borghi. Si può andare addirittura in controtendenza grazie ai bassi costi della vita in Calabria, favorendo il lavoro in smart working per consentire ai giovani di non emigrare e dunque, con le nuove frontiere del digitale, questa può rappresentare la vera arma vincente» - ha aggiunto la Presidente.